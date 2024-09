Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 15 Settembre a Modugno si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso durante la mattina, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con piogge leggere e una copertura nuvolosa quasi totale, che si manterrà anche nel pomeriggio. Tuttavia, nella sera si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con un ritorno a condizioni più serene.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +18,5°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 20,4 km/h da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni si aggirerà attorno al 24%, con umidità al 55%. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà coperto fino alle prime luci dell’alba, con temperature che varieranno leggermente, mantenendosi tra i +18,3°C e i +18,7°C.

Durante la mattina, le previsioni meteo segnalano l’arrivo di piogge leggere, che continueranno fino a metà giornata. La temperatura percepita si aggirerà intorno ai +19°C, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 24,9 km/h e i 27,5 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 66%. Le precipitazioni, seppur leggere, si accumuleranno, con valori che potranno arrivare fino a 0,94 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti, con piogge che continueranno a manifestarsi. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i +20,3°C. Il vento, sempre da Nord Ovest, manterrà una velocità di circa 24,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 39,8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire in intensità.

Con l’arrivo della sera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai +19,9°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 22,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 60%, mentre la probabilità di pioggia diventerà trascurabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Modugno indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una Domenica caratterizzata da piogge e nuvole, si prevede un inizio di settimana con cieli più sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno quindi attendere con fiducia i giorni successivi, che promettono di portare un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.5° perc. +17.8° prob. 24 % 20.4 ONO max 34.1 Maestrale 55 % 1013 hPa 3 cielo coperto +18.7° perc. +18° prob. 38 % 23.5 ONO max 38.5 Maestrale 50 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +18.6° perc. +17.9° 0.11 mm 27.5 ONO max 42.6 Maestrale 51 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +19.8° perc. +19.3° 0.39 mm 24.9 NO max 32.8 Maestrale 59 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +18.4° perc. +18.2° 0.94 mm 24.4 ONO max 31.6 Maestrale 74 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +20.1° perc. +19.8° 0.37 mm 24.3 NO max 37.2 Maestrale 62 % 1012 hPa 18 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° prob. 49 % 23.9 NO max 34.5 Maestrale 59 % 1013 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 20.6 NO max 30.4 Maestrale 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:57

