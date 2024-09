Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Modugno si presentano caratterizzate da un alternarsi di condizioni di cielo coperto e nubi sparse, con la possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21,6°C e i 25,8°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 66%. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 17,5 km/h.

Nella notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,6°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente sud-sud est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non mancheranno momenti di pioviggine.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature saliranno fino a 22,9°C intorno alle 08:00. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con assenza di precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 23°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’85%, e il vento si farà più sostenuto, raggiungendo i 17 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità sarà accentuata.

La sera porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,5°C. La velocità del vento si attenuerà, e la probabilità di pioggia aumenterà nuovamente, con possibilità di piogge leggere verso la fine della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 58%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modugno nei prossimi giorni indicano un andamento variabile, con la possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, le temperature potrebbero subire lievi variazioni, ma l’umidità rimarrà un fattore costante.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.6° perc. +21.5° 0.16 mm 7.5 SSE max 14.5 Scirocco 66 % 1013 hPa 3 nubi sparse +21.1° perc. +20.9° prob. 52 % 6 SO max 10 Libeccio 64 % 1012 hPa 6 nubi sparse +21.2° perc. +21° prob. 44 % 7.5 O max 10.6 Ponente 60 % 1012 hPa 9 nubi sparse +24.2° perc. +23.8° prob. 20 % 6.8 O max 10.7 Ponente 44 % 1013 hPa 12 nubi sparse +25.8° perc. +25.5° prob. 19 % 8.2 NE max 13.2 Grecale 40 % 1012 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +22.8° prob. 17 % 14.4 E max 17.5 Levante 56 % 1013 hPa 18 nubi sparse +23.3° perc. +23.2° prob. 14 % 8.5 E max 11.2 Levante 56 % 1013 hPa 21 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° prob. 55 % 4.3 NNE max 4.9 Grecale 59 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:50

