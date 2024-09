Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Modugno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 24,1°C. La brezza tesa proveniente da Nord-Nord Ovest contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole. Con l’assenza di precipitazioni e una copertura nuvolosa ridotta, gli abitanti di Modugno potranno godere di una serata tranquilla.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 26,7°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità di circa 12,3 km/h, garantirà un clima confortevole, ideale per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 40%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno sui 26,8°C, con condizioni di cielo sereno che persisteranno. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est continuerà a soffiare, mantenendo un clima gradevole. L’assenza di precipitazioni e l’intensità del vento che non supererà i 12,6 km/h favoriranno un’atmosfera ideale per passeggiate e attività all’aperto.

La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 24,3°C. Anche in questo frangente, il vento si manterrà moderato, con velocità di circa 15,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque su valori accettabili, garantendo una serata piacevole per gli abitanti di Modugno.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Modugno suggeriscono un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto. Gli abitanti potranno approfittare di queste giornate di bel tempo, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.1° perc. +23.9° Assenti 22.2 NNO max 32.4 Maestrale 52 % 1008 hPa 3 cielo sereno +23.2° perc. +23° Assenti 22.1 NO max 29.8 Maestrale 54 % 1008 hPa 6 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 20.6 NO max 28.7 Maestrale 56 % 1008 hPa 9 cielo sereno +25° perc. +24.7° Assenti 12.3 NNO max 13.4 Maestrale 47 % 1009 hPa 12 cielo sereno +26.7° perc. +26.7° Assenti 13.5 NNO max 14.2 Maestrale 40 % 1009 hPa 15 cielo sereno +26.8° perc. +26.8° Assenti 12.4 NNE max 11.9 Grecale 42 % 1008 hPa 18 cielo sereno +24.8° perc. +24.7° Assenti 6.3 ENE max 6.9 Grecale 51 % 1009 hPa 21 cielo sereno +24.7° perc. +24.6° Assenti 13.9 S max 27.2 Ostro 53 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:04

