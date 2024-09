Previsioni Meteo Modugno: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Venerdì 13 Settembre a Modugno si presenterà con un inizio piuttosto instabile, caratterizzato da piogge leggere durante le prime ore della notte. Le condizioni meteo miglioreranno progressivamente nel corso della mattina, con l’arrivo di cieli sereni e temperature in aumento. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che raggiungeranno i 26,4°C. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un ritorno delle precipitazioni, che porteranno a un finale di giornata variabile.

Durante la notte, Modugno sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23,2°C, con una percezione leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 19,7 km/h e i 19,9 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che varieranno da 0,19 mm a 0,52 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. I cieli si presenteranno sereni, con una copertura nuvolosa che scenderà al 4%. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 26,4°C entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare da ovest-sud-ovest, mantenendo una velocità fresca di circa 30 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità scenderà progressivamente, favorendo un clima più secco e gradevole.

Nel pomeriggio, il bel tempo si manterrà, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,2°C. Le condizioni di vento rimarranno simili, con raffiche che potranno raggiungere i 34,2 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità continuerà a diminuire, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Tuttavia, nel corso della sera, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Le nuvole torneranno a farsi più presenti, e si prevede un ritorno delle piogge, con precipitazioni che inizieranno a manifestarsi intorno alle 21:00. Le temperature scenderanno a 20,3°C, e il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 30 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Modugno indicano un Venerdì caratterizzato da un inizio instabile, seguito da una mattina e un pomeriggio di bel tempo, prima di un ritorno delle piogge in sera. Nei prossimi giorni, si prevede un’alternanza di condizioni meteo, con possibili piogge e schiarite. Gli amanti del sole potranno approfittare delle ore centrali della giornata, mentre è consigliabile prepararsi a eventuali acquazzoni nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +23.2° perc. +23.1° 0.27 mm 19.7 S max 34.9 Ostro 57 % 1004 hPa 5 pioggia leggera +21.3° perc. +21.4° 0.86 mm 17 SSO max 27.2 Libeccio 72 % 1005 hPa 8 cielo sereno +23.8° perc. +23.4° prob. 4 % 29.8 OSO max 39.7 Libeccio 45 % 1006 hPa 11 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 30.9 OSO max 46.9 Libeccio 32 % 1006 hPa 14 cielo sereno +25.9° perc. +25.3° prob. 2 % 34.2 OSO max 45.9 Libeccio 30 % 1005 hPa 17 cielo sereno +23° perc. +22.4° prob. 5 % 28.7 OSO max 41.4 Libeccio 40 % 1007 hPa 20 cielo sereno +21.4° perc. +20.8° prob. 14 % 28.5 OSO max 46.8 Libeccio 43 % 1008 hPa 23 pioggia leggera +18.4° perc. +18.1° 0.57 mm 25.7 NO max 32.4 Maestrale 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:00

