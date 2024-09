Previsioni Meteo Mola di Bari: il bollettino per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Mola di Bari si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera presenza di nuvole, mentre nel corso della giornata il cielo si coprirà sempre di più, portando a una situazione di cielo coperto nel pomeriggio e nella serata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che si aggireranno intorno ai +29°C.

Nel dettaglio, la mattinata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +25,7°C alle 06:00, che raggiungerà i +28,2°C alle 09:00. Le prime ore del pomeriggio vedranno un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà coperto al 97% alle 13:00 e alle 14:00, con temperature intorno ai +29°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, la situazione non cambierà, con il cielo che rimarrà coperto al 99% e le temperature che si manterranno intorno ai +28°C.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una bava di vento con intensità variabile durante la giornata, con raffiche che potranno raggiungere i 16,7km/h in serata. Le precipitazioni saranno presenti solo in serata, con una pioggia leggera alle 19:00, con una probabilità del 62% e un accumulo di 0.12mm.

Le condizioni meteo a Mola di Bari per i prossimi giorni si preannunciano instabili, con possibili piogge e cieli coperti. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +24.7° perc. +24.9° prob. 19 % 0.8 NE max 5 Grecale 65 % 1015 hPa 4 cielo sereno +24.6° perc. +24.8° prob. 4 % 2.6 O max 3.1 Ponente 63 % 1014 hPa 7 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 3.5 S max 5.2 Ostro 54 % 1015 hPa 10 poche nuvole +28.9° perc. +29.5° Assenti 7.9 ENE max 8.8 Grecale 50 % 1014 hPa 13 cielo coperto +29.2° perc. +30.1° Assenti 13.4 ENE max 12.3 Grecale 52 % 1013 hPa 16 cielo coperto +28.6° perc. +30° prob. 4 % 13 ESE max 15.6 Scirocco 57 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +27.1° perc. +28.5° 0.12 mm 13.5 ESE max 17.8 Scirocco 64 % 1013 hPa 22 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° prob. 4 % 12.9 SSE max 18.3 Scirocco 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:14

