Previsioni Meteo Mola di Bari: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Mola di Bari indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di condizioni meteorologiche, con la presenza di piogge leggere e nubi sparse. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra 21,8°C e 20,9°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di precipitazioni sarà alta, specialmente nelle prime ore del mattino.

Nella mattina, il clima si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 17,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si manterrà attorno al 54%, rendendo l’aria leggermente umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a circa 23°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 62%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 16%. Questo potrebbe portare a brevi momenti di pioggia, ma non si prevedono accumuli significativi.

La sera porterà con sé un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, con un’umidità che raggiungerà il 64%. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più calma. Le piogge si presenteranno intermittenti, con una probabilità di pioggia che potrà arrivare fino al 92%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mola di Bari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Venerdì e nel weekend si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli più sereni e un clima più stabile. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più soleggiate, mentre le piogge di Giovedì rappresenteranno un’eccezione in un contesto di bel tempo che si profila all’orizzonte.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.4° perc. +21.4° 0.15 mm 7.6 S max 13.7 Ostro 69 % 1012 hPa 4 nubi sparse +21° perc. +21° prob. 56 % 8.1 SSO max 11.8 Libeccio 71 % 1012 hPa 7 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° prob. 27 % 7.9 ONO max 10 Maestrale 60 % 1013 hPa 10 nubi sparse +24.5° perc. +24.3° prob. 28 % 3.8 N max 6.9 Tramontana 48 % 1013 hPa 13 nubi sparse +24.4° perc. +24.3° prob. 4 % 17.3 ENE max 16.2 Grecale 54 % 1012 hPa 16 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° prob. 16 % 11.6 E max 14.4 Levante 62 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +23° perc. +23° 0.16 mm 5.4 ESE max 8.5 Scirocco 63 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +22.4° perc. +22.4° 0.11 mm 0.4 S max 2 Ostro 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 18:49

