Previsioni Meteo Mola di Bari: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Mola di Bari si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 22,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Nella mattina, il sole continuerà a dominare il cielo, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, garantendo così un’ottima visibilità. Il vento, sempre da Nord Ovest, si presenterà con intensità variabile, ma non supererà i 22 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 56% e il 64%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 19,9°C alle ore 17:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole verso le ore successive. La velocità del vento diminuirà, passando a circa 8,5 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 62%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno sui 19,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo i 1014 hPa, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 60%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mola di Bari indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Domani si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre dopodomani si potrebbero registrare alcune variazioni, ma senza significativi cambiamenti nel meteo generale. Gli amanti delle belle giornate all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di Ottobre.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.7° perc. +18.1° Assenti 21.5 NO max 30.4 Maestrale 59 % 1017 hPa 4 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 21.1 NO max 30.9 Maestrale 64 % 1017 hPa 7 cielo sereno +19.5° perc. +19.2° Assenti 22.3 NO max 28.3 Maestrale 64 % 1017 hPa 10 cielo sereno +20.9° perc. +20.6° Assenti 20.8 NO max 22.9 Maestrale 59 % 1017 hPa 13 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 18.3 NNO max 19.7 Maestrale 56 % 1016 hPa 16 poche nuvole +20.5° perc. +20.2° Assenti 12.4 N max 13.6 Tramontana 60 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 2.1 N max 3.6 Tramontana 60 % 1015 hPa 22 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 1 SO max 3 Libeccio 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:28

