Previsioni Meteo Mola di Bari: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Mola di Bari si prevede una giornata caratterizzata da un inizio instabile, con pioggia leggera durante le prime ore della notte. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno intorno ai 22,8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di schiarite e un progressivo aumento delle temperature fino a raggiungere i 28,4°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della sera, il cielo tornerà a coprirsi, portando a un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 22,8°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 10,3 km/h e i 14 km/h, proveniente principalmente da Sud e Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 76%, creando una sensazione di caldo umido.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Il cielo si presenterà con nubi sparse e poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 27,4°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18,3 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che toccheranno il picco di 28,4°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 3%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, portando a una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi attorno ai 24°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 23,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, creando un’atmosfera più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mola di Bari indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Tuttavia, si prevede un ritorno di condizioni nuvolose e possibili piogge nei giorni successivi, pertanto è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +22.8° perc. +23.1° 0.16 mm 12.6 SSE max 21.9 Scirocco 76 % 1012 hPa 4 cielo coperto +22.4° perc. +22.7° prob. 55 % 9.9 S max 17.1 Ostro 77 % 1011 hPa 7 nubi sparse +24° perc. +24.1° prob. 10 % 9.5 SSO max 11.6 Libeccio 65 % 1012 hPa 10 poche nuvole +26.8° perc. +27.4° prob. 9 % 8.7 S max 11.7 Ostro 54 % 1013 hPa 13 poche nuvole +28.4° perc. +28.8° prob. 3 % 8.1 SSE max 17.9 Scirocco 48 % 1012 hPa 16 nubi sparse +25.7° perc. +25.9° prob. 7 % 8.9 S max 14.2 Ostro 60 % 1012 hPa 19 cielo coperto +24.7° perc. +24.8° prob. 10 % 15.4 SSO max 23.2 Libeccio 62 % 1014 hPa 22 cielo coperto +23.6° perc. +23.5° prob. 7 % 14.5 NO max 22.6 Maestrale 58 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.