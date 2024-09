Previsioni Meteo Molfetta: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Molfetta si prevede una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche, con un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi massimi intorno ai 26,5°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri e moderati contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, nonostante l’aumento della nuvolosità.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%, e si registrerà una leggera brezza proveniente da sud. Le probabilità di precipitazioni saranno moderate, attorno al 43%. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, che porterà a un cielo più variabile.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 26,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa diminuirà notevolmente, scendendo al 3%, e i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est-nord-est. L’umidità si manterrà su livelli contenuti, attorno al 54%, rendendo la mattinata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il 59% del cielo. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25,5°C, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, con raffiche che potranno raggiungere i 14,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 22,5°C a tarda sera. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,4 km/h, mantenendo un clima fresco e ventilato.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un’alternanza di sole e nuvole. Mercoledì e giovedì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di qualche pioggia leggera. Tuttavia, le temperature rimarranno generalmente miti, rendendo le giornate ancora piacevoli per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23° perc. +23.3° prob. 32 % 6.5 S max 12 Ostro 73 % 1011 hPa 4 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° prob. 30 % 6 SO max 9.9 Libeccio 70 % 1011 hPa 7 cielo sereno +24° perc. +24.1° prob. 4 % 5.4 SO max 8.7 Libeccio 63 % 1012 hPa 10 cielo sereno +25.9° perc. +26° prob. 1 % 3.9 ENE max 12.1 Grecale 54 % 1013 hPa 13 nubi sparse +25.8° perc. +25.9° Assenti 11.3 NE max 17.1 Grecale 57 % 1012 hPa 16 nubi sparse +25.3° perc. +25.5° Assenti 9.6 ESE max 12 Scirocco 62 % 1012 hPa 19 cielo coperto +24.8° perc. +24.8° Assenti 10.5 ONO max 15.4 Maestrale 56 % 1014 hPa 22 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° Assenti 15.7 ONO max 25.2 Maestrale 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:42

