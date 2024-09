Previsioni Meteo Molfetta: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Molfetta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa totale, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,5°C e i 20,6°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 60-80%. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 30,2 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 20,1°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi già dalle prime ore, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 9-14 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 58%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno stabili, intorno ai 19,5°C e 20,1°C. La pioggia leggera si intensificherà a tratti, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,1 mm entro le ore centrali della mattinata. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno raggiungere i 20 km/h.

Il pomeriggio porterà con sé un ulteriore aumento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge moderate attese. Le temperature toccheranno il picco di 20,6°C, mentre l’umidità si manterrà elevata. Le raffiche di vento potrebbero superare i 28 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida. Si prevedono accumuli di pioggia che potranno arrivare fino a 2,01 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a cadere, mantenendo le temperature attorno ai 20,2°C. Le condizioni di meteo rimarranno instabili, con piogge moderate che si alterneranno a momenti di pioggia leggera. L’umidità si attesterà intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Molfetta indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita a partire da mercoledì. Tuttavia, per martedì, è consigliabile prepararsi a una giornata piovosa e ventosa, con temperature miti ma umidità elevata. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni stradali e di vestirsi adeguatamente per affrontare la pioggia.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° Assenti 9.2 E max 9.8 Levante 57 % 1012 hPa 3 cielo coperto +19.9° perc. +19.5° prob. 2 % 12.6 ESE max 13.1 Scirocco 59 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +20° perc. +19.7° 0.2 mm 16.2 ESE max 19.7 Scirocco 61 % 1012 hPa 9 pioggia moderata +18.6° perc. +18.5° 1.1 mm 12.3 ESE max 16.7 Scirocco 75 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +20.6° perc. +20.4° 0.26 mm 20.4 ENE max 24.8 Grecale 65 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +20.6° perc. +20.7° 1.2 mm 25 ESE max 28.7 Scirocco 74 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +20.5° perc. +20.7° 0.83 mm 23.7 E max 27 Levante 79 % 1012 hPa 21 pioggia moderata +20.2° perc. +20.4° 1.14 mm 24.9 ESE max 26.8 Scirocco 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 18:54

