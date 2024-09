Previsioni Meteo Molfetta: tutti i dettagli per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevede pioggia leggera con temperature iniziali di 21,8°C, in calo a 20,5°C. La copertura nuvolosa varierà tra il 59% e il 2%, mentre il vento soffierà da Nord-Est a 6,6 km/h. La mattina porterà un miglioramento, con cielo sereno e temperature a 22,4°C. Sabato 21 Settembre, il clima rimarrà sereno e piacevole, con temperature che raggiungeranno 23,3°C nel pomeriggio e vento a 16,2 km/h. Domenica 22 Settembre, invece, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, con temperature intorno ai 22,3°C e umidità al 71%, rendendo le condizioni meno favorevoli per attività all’aperto.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevede un clima caratterizzato da pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,8°C alle 00:00, con una leggera diminuzione fino a 20,5°C alle 05:00. La copertura nuvolosa sarà variabile, oscillando tra il 59% e il 2%. La velocità del vento si manterrà tra 5,3 km/h e 6,6 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est. Le precipitazioni saranno moderate, con valori che raggiungeranno i 0.56 mm alle 03:00.

Durante la mattina, il tempo migliorerà progressivamente. Alle 09:00, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura di 22,4°C e una copertura nuvolosa ridotta al 2%. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 6,5 km/h. Le probabilità di pioggia saranno assenti, favorendo attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con nubi sparse e una umidità che si attesterà attorno al 59%. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori moderati, intorno ai 14,5 km/h.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 21,3°C alle 21:00. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, mentre l’umidità si manterrà intorno al 68%. Le condizioni meteo favorevoli renderanno la serata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Sabato 21 Settembre

Nella notte di Sabato 21 Settembre, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno da 21,2°C a 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 5%. La velocità del vento si manterrà tra 11,7 km/h e 12,3 km/h, proveniente da Nord-Ovest. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte tranquilla e piacevole.

Durante la mattina, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che raggiungeranno i 22,5°C alle 11:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 1%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,3 km/h, mantenendo condizioni di brezza leggera. L’umidità si manterrà bassa, favorendo un comfort termico ottimale.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente le temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 23,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,2 km/h. Le condizioni rimarranno ideali per attività all’aperto, con probabilità di pioggia assente.

Nella sera, il cielo si manterrà sereno fino alle 21:00, quando la temperatura scenderà a 21,8°C. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa, mentre l’umidità si attesterà intorno al 68%. Le condizioni meteo favorevoli continueranno a rendere la serata ideale per eventi all’aperto.

Domenica 22 Settembre

Nella notte di Domenica 22 Settembre, il clima cambierà, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 44%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,5°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 8 km/h, proveniente da Nord. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno da 21,8°C a 22,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5,6 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno assenti, ma l’atmosfera sarà umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con il cielo che rimarrà coperto e temperature attorno ai 23,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,2°C. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 65%. Le condizioni meteo non saranno ideali per attività all’aperto, suggerendo di pianificare eventi al chiuso.

In conclusione, il fine settimana a Molfetta si presenterà con un Venerdì e Sabato caratterizzati da condizioni meteo favorevoli, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, Domenica porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e un clima più umido. È consigliabile approfittare delle belle giornate di Venerdì e Sabato per godere del sole prima dell’arrivo di un clima più grigio.

