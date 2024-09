Previsioni Meteo Mondragone: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Mondragone indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso e un miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La presenza di nuvole e piogge leggere sarà predominante, ma ci saranno anche momenti di schiarita.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e si registreranno venti leggeri provenienti da Est. Le precipitazioni saranno assenti fino alle prime ore del mattino, ma la probabilità di pioggia aumenterà con l’arrivo dell’alba.

Nella mattina, la situazione meteo continuerà a essere instabile. Si prevedono piogge leggere con temperature che varieranno tra 19,4°C e 24,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a metà mattina, con venti che si intensificheranno leggermente. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,59mm. La probabilità di pioggia sarà alta, soprattutto nelle prime ore.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento. Le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a momenti di cielo sereno e poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,2°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere a 21,6°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando dal 77% al 9%. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia, con accumuli minimi.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, e i venti si manterranno leggeri. Le probabilità di pioggia saranno molto basse, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mondragone nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione. Dopo una giornata di piogge e nuvole, si prevede un miglioramento generale con temperature gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per il fine settimana.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 1 E max 5 Levante 74 % 1016 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° prob. 20 % 5.8 ESE max 9.1 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.59 mm 5.5 E max 10 Levante 81 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +22.1° prob. 75 % 8.7 SE max 12.4 Scirocco 73 % 1017 hPa 12 nubi sparse +24.2° perc. +24.2° prob. 77 % 14.8 S max 16.5 Ostro 62 % 1017 hPa 15 cielo sereno +23.5° perc. +23.6° prob. 46 % 14.4 S max 16.3 Ostro 66 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.11 mm 6.9 S max 8.7 Ostro 81 % 1017 hPa 21 nubi sparse +20.6° perc. +21° Assenti 7.9 SE max 9.6 Scirocco 85 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:51

