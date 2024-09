Previsioni Meteo Mondragone: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mondragone per Venerdì 13 Settembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piuttosto instabile, con piogge che accompagneranno le prime ore. La situazione migliorerà progressivamente nel corso della giornata, portando a schiarite e a un abbassamento delle precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera flessione nel pomeriggio e in serata. I venti, prevalentemente da ovest, si faranno sentire con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco.

Nella notte, si registrerà una forte pioggia, con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di circa 20,6°C. La velocità del vento sarà di 34,2 km/h, proveniente da ovest, con raffiche che raggiungeranno i 48,7 km/h. La situazione si stabilizzerà leggermente nelle ore successive, con piogge più leggere e una temperatura che scenderà gradualmente.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere, con temperature che varieranno tra 20,4°C e 22,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 62% e l’80%. I venti rimarranno freschi, con velocità comprese tra 36,3 km/h e 39,1 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli minimi.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una diminuzione delle piogge. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,9°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 52%. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una certa intensità, ma senza raffiche particolarmente forti.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che caleranno fino a 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 4%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 13,9 km/h. La serata si preannuncia tranquilla, con un clima piacevole e asciutto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mondragone nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un passaggio da condizioni instabili a un clima più sereno e temperato. Sabato e Domenica si preannunciano con cieli prevalentemente sereni e temperature in aumento, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +20.6° perc. +20.8° 7.42 mm 34.2 O max 48.7 Ponente 82 % 1006 hPa 3 cielo coperto +20.1° perc. +19.9° prob. 79 % 24.7 O max 30.1 Ponente 67 % 1006 hPa 6 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° prob. 67 % 30.1 O max 40.4 Ponente 60 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +21.2° perc. +21.1° 0.48 mm 37.6 OSO max 45.9 Libeccio 64 % 1006 hPa 12 pioggia leggera +22.1° perc. +21.9° 0.28 mm 38.6 O max 44.7 Ponente 59 % 1007 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° prob. 49 % 35.1 O max 41.8 Ponente 53 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +18.8° perc. +18.6° 0.28 mm 24.4 O max 29.3 Ponente 72 % 1008 hPa 21 cielo sereno +18.5° perc. +18.2° prob. 44 % 13.4 NO max 17.5 Maestrale 69 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:12

