Previsioni Meteo Monopoli: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

Lunedì 30 Settembre a Monopoli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature gradevoli e un vento fresco che accompagnerà le ore del giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno al mattino, che si manterrà tale anche nel pomeriggio, con un incremento della copertura nuvolosa verso la sera. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con valori percepiti leggermente inferiori a causa del vento. La velocità del vento varierà, ma si manterrà su livelli freschi, rendendo l’aria particolarmente frizzante.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole, e le temperature si aggireranno intorno ai 18,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 38,4 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19,6°C intorno alle ore 10:00. Il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che si attesteranno tra i 30 e i 35 km/h. L’umidità scenderà leggermente, mantenendosi comunque su valori accettabili.

Il pomeriggio si presenterà con condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,5°C. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, non porterà precipitazioni, e l’umidità continuerà a diminuire, rendendo l’aria più secca e piacevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un cielo prevalentemente sereno.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento delle nubi sparse, ma senza rischio di pioggia. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un vento che continuerà a soffiare fresco, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monopoli nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che potrebbe alternare momenti di sereno a fasi di nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le temperature potrebbero subire lievi variazioni, ma senza stravolgimenti significativi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.6° perc. +18.1° Assenti 38.4 NNO max 44.8 Maestrale 63 % 1020 hPa 3 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 36.1 NO max 44.4 Maestrale 60 % 1019 hPa 6 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 35.4 NNO max 42.2 Maestrale 58 % 1020 hPa 9 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 33.2 NNO max 35.6 Maestrale 55 % 1020 hPa 12 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 31.4 NNO max 33.7 Maestrale 54 % 1020 hPa 15 cielo sereno +19.5° perc. +18.9° Assenti 31 NNO max 36 Maestrale 53 % 1019 hPa 18 cielo sereno +18.7° perc. +18.3° Assenti 28.8 NNO max 36.6 Maestrale 62 % 1019 hPa 21 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 32.1 NNO max 40.4 Maestrale 63 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:29

