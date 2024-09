Previsioni Meteo Monopoli: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monopoli di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e nubi sparse, con la possibilità di piogge leggere soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17,8°C e +20,2°C. I venti, prevalentemente da Ovest e Nord-Ovest, si presenteranno freschi, con raffiche che potranno raggiungere i 40,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1013 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa +17,8°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 32,1 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 40,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 36%, ma non si registreranno piogge significative.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle ore 09:00, quando si prevede un aumento della copertura nuvolosa con pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,8°C e +20°C, con venti che continueranno a soffiare da Nord-Ovest a una velocità di circa 32,7 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potranno raggiungere i 0,32 mm entro le ore 10:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con un ritorno a nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +20,2°C. I venti si attenueranno leggermente, mantenendosi comunque freschi, e la probabilità di pioggia diminuirà. Non si registreranno accumuli significativi di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature in calo fino a +19,5°C. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, ma con intensità ridotta. Tuttavia, verso la fine della giornata, si prevede un nuovo incremento della copertura nuvolosa con possibilità di pioggia leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monopoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Tuttavia, non si escludono brevi episodi di pioggia, specialmente nelle ore serali. Gli amanti del sole potranno approfittare delle ore di bel tempo, mentre è consigliabile tenere a portata di mano un ombrello per eventuali sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° prob. 36 % 32.1 O max 40.6 Ponente 72 % 1009 hPa 3 cielo sereno +17.7° perc. +17.3° prob. 45 % 38.8 ONO max 49.5 Maestrale 68 % 1009 hPa 6 cielo sereno +18.3° perc. +17.7° prob. 45 % 32.4 ONO max 41.4 Maestrale 60 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +19.8° perc. +19.4° 0.32 mm 32.7 NO max 34.3 Maestrale 58 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +19.8° perc. +19.4° 0.36 mm 34.6 NO max 36.7 Maestrale 60 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.2° perc. +19.6° prob. 14 % 28.3 NNO max 32.6 Maestrale 51 % 1012 hPa 18 poche nuvole +19.8° perc. +19.3° prob. 9 % 29.4 NNO max 37.5 Maestrale 58 % 1013 hPa 21 poche nuvole +19.7° perc. +19.2° prob. 28 % 26.4 ONO max 38.3 Maestrale 57 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 18:57

