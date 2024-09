Previsioni Meteo Monreale: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Monreale indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli sereni e temperature gradevoli, che si trasformeranno nel corso della giornata. La mattina si presenterà con una copertura nuvolosa crescente, mentre nel pomeriggio si verificheranno piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata.

Durante la notte, i cieli saranno prevalentemente sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 3%, e la velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud a circa 8,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Nella mattina, la situazione meteo cambierà con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura salirà fino a raggiungere i 24,8°C intorno alle 10:00, con una copertura nuvolosa che arriverà al 100%. Il vento continuerà a soffiare da Sud, ma con una velocità leggermente inferiore, intorno ai 4,6 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 32%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere attese tra le 12:00 e le 14:00. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 23,6°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 92%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 23,1 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con nubi sparse e una temperatura che scenderà a circa 21,5°C. La probabilità di pioggia diminuirà, mentre l’umidità si attesterà intorno al 72%. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 4,5 km/h, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Monreale nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con cieli sereni e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 6.6 S max 6.7 Ostro 59 % 1016 hPa 4 poche nuvole +20.4° perc. +20° prob. 1 % 5.9 S max 6.1 Ostro 56 % 1016 hPa 7 cielo coperto +22.1° perc. +21.8° prob. 25 % 3.3 SSE max 6.9 Scirocco 55 % 1017 hPa 10 cielo coperto +24.8° perc. +24.7° prob. 26 % 8.1 SSO max 16.8 Libeccio 54 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +23.4° perc. +23.5° 0.1 mm 10 SSO max 16.3 Libeccio 67 % 1017 hPa 16 nubi sparse +23.8° perc. +23.8° prob. 43 % 1.3 SSE max 8.3 Scirocco 59 % 1017 hPa 19 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° Assenti 4.6 SSO max 6 Libeccio 71 % 1018 hPa 22 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 5.3 S max 5.3 Ostro 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.