Previsioni Meteo Monsummano Terme: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Monsummano Terme di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse soprattutto nelle prime ore del giorno. La meteo si presenterà inizialmente molto umida, con temperature che si manterranno attorno ai 14°C durante la notte e che saliranno progressivamente nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà costante, con una diminuzione delle precipitazioni nel pomeriggio e una graduale schiarita verso la sera.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Monsummano Terme subirà forti piogge, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,3°C, con una leggera brezza che soffierà da Nord-Ovest. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che raggiungeranno i 4,37mm nella prima ora e si manterranno su valori simili fino all’alba. L’umidità sarà molto alta, attorno al 98%.

Con l’arrivo della mattina, le piogge continueranno, ma con intensità moderata. Tra le 06:00 e le 12:00, la temperatura salirà lentamente, raggiungendo i 16,2°C entro mezzogiorno. La pioggia sarà leggera, con accumuli che varieranno da 0,11mm a 0,66mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 89%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, ci sarà una leggera attenuazione delle piogge, con il cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno un massimo di 16,9°C alle 13:00. La probabilità di pioggia diminuirà, ma si manterrà comunque presente, con valori attorno al 60%. La brezza si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 20,4km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature scenderanno fino a 14,9°C e l’umidità si stabilizzerà attorno al 91%. Le precipitazioni diventeranno assenti, con una probabilità di pioggia che scenderà al 4%. La brezza continuerà a soffiare da Nord-Est, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Venerdì e Sabato si prevede un clima più stabile, con schiarite e temperature che potrebbero superare i 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe ancora influenzare la situazione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 forte pioggia +14.3° perc. +14.4° 4.54 mm 7.4 NO max 14.7 Maestrale 98 % 1014 hPa 4 pioggia moderata +14.3° perc. +14.4° 1.46 mm 5.8 N max 9.5 Tramontana 97 % 1014 hPa 7 pioggia moderata +14.5° perc. +14.6° 1.34 mm 4.8 NNE max 9.5 Grecale 97 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.11 mm 5.8 N max 10.8 Tramontana 94 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +16.9° perc. +16.9° 0.57 mm 9.7 NNE max 16.8 Grecale 87 % 1015 hPa 16 cielo coperto +16.5° perc. +16.6° prob. 60 % 9.2 NNE max 20.4 Grecale 91 % 1015 hPa 19 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° prob. 4 % 10.7 NNE max 18.6 Grecale 90 % 1017 hPa 22 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° Assenti 10.8 NNE max 18.4 Grecale 91 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:14

