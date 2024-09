Previsioni Meteo Monsummano Terme: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Monsummano Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili, con una leggera variabilità delle nuvole nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,8°C durante le ore centrali. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli accettabili.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 54%, e i venti soffieranno da Nord-Nord Est a una velocità di circa 8,6 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 2%. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno a 1017 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire, toccando i 22,3°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, scendendo al 13%. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, con intensità che varierà tra 10 e 17 km/h. L’umidità si abbasserà, attestandosi intorno al 60%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 21,9°C. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 14,5 km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, sotto il 4%. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 16,3°C. Il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 33%. I venti si faranno più leggeri, con velocità intorno agli 8,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Monsummano Terme nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno gradevoli e una leggera variabilità delle nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni rimarranno simili, con temperature che si attesteranno su valori confortevoli e una bassa probabilità di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° prob. 8 % 8.8 N max 12.9 Tramontana 88 % 1017 hPa 4 nubi sparse +15.5° perc. +15.4° prob. 12 % 9 NNE max 16.4 Grecale 88 % 1017 hPa 7 poche nuvole +18.9° perc. +18.8° prob. 8 % 10.7 NNE max 28 Grecale 75 % 1018 hPa 10 poche nuvole +22.3° perc. +22.1° prob. 17 % 16.7 NE max 29.8 Grecale 58 % 1018 hPa 13 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° prob. 16 % 16.8 NE max 24.9 Grecale 60 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° prob. 4 % 12.3 NE max 21.7 Grecale 69 % 1019 hPa 19 poche nuvole +16.8° perc. +16.7° Assenti 11.6 NNE max 17.6 Grecale 82 % 1020 hPa 22 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° Assenti 8.7 NNE max 14.6 Grecale 84 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:12

