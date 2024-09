Previsioni Meteo Monsummano Terme: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Monsummano Terme indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,6°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un leggero aumento delle temperature fino a raggiungere i 21,4°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 13,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa si intensificherà, raggiungendo il 92% alle 01:00, mentre la temperatura percepita rimarrà costante attorno ai 12,9°C. Con il passare delle ore, le nubi sparse si alterneranno a momenti di cielo coperto, mantenendo una temperatura che varierà tra 12,7°C e 13,4°C fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento della temperatura fino a 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,8 km/h e 5,7 km/h, con direzione variabile. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 48%.

Nel pomeriggio, il meteo subirà un cambiamento significativo, con l’arrivo di un cielo coperto che porterà a un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,5°C alle 16:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% alle 13:00, con un’intensificazione del vento che potrà arrivare fino a 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà fino a toccare il 77%.

La sera si presenterà con un cielo nuvoloso, mantenendo temperature fresche attorno ai 14°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord-Ovest, con una diminuzione della velocità del vento. L’umidità si manterrà alta, superando l’80%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per Martedì, quando si prevede un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.6° perc. +12.9° Assenti 5.3 NNE max 5.7 Grecale 71 % 1023 hPa 4 nubi sparse +12.8° perc. +12.1° Assenti 5.1 NNE max 5.3 Grecale 73 % 1023 hPa 7 poche nuvole +15.8° perc. +15.1° Assenti 2.8 ENE max 4.1 Grecale 63 % 1023 hPa 10 nubi sparse +20.2° perc. +19.6° Assenti 3.8 S max 3.9 Ostro 50 % 1022 hPa 13 cielo coperto +21.2° perc. +20.7° Assenti 6.1 SO max 8.4 Libeccio 51 % 1021 hPa 16 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 6.9 OSO max 10 Libeccio 63 % 1019 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° Assenti 4.5 NO max 5.7 Maestrale 80 % 1020 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +14° Assenti 1.6 NNE max 2.8 Grecale 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:54

