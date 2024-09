Previsioni Meteo Montalto Uffugo: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Montalto Uffugo indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che proseguiranno fino alle prime ore del mattino, per poi lasciare spazio a un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco di +22,9°C nel tardo mattino. La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo coperto che si stabilizzerà per il resto della giornata.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il meteo presenterà nubi sparse e piogge leggere, con temperature che varieranno tra +15,6°C e +15,8°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,3 km/h e 6,3 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno all’8% nella prima parte della notte, per poi aumentare leggermente fino al 4%.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere +22,9°C intorno alle 12:00. La velocità del vento si manterrà tra 6,1 km/h e 11,9 km/h, con una direzione prevalentemente da sud-ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 50%. Non si registreranno precipitazioni significative, con una probabilità che si attesterà sotto il 10%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno fino alle 17:00, quando si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno tra +21,1°C e +22,7°C, mentre la velocità del vento diminuirà, raggiungendo valori intorno ai 4,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 67%.

La sera vedrà un cambiamento significativo nel meteo, con un cielo che si coprirà progressivamente. Le temperature scenderanno fino a +16,7°C e l’umidità si stabilizzerà attorno al 70%. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori che non supereranno i 5,5 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 94% entro la 23:00, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montalto Uffugo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Venerdì e Sabato potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma è consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16° perc. +15.7° prob. 8 % 3.6 SSE max 8.3 Scirocco 81 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.21 mm 5.5 SSE max 8.9 Scirocco 84 % 1014 hPa 6 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° prob. 48 % 6.1 SSO max 9.6 Libeccio 76 % 1014 hPa 9 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° prob. 26 % 9.2 OSO max 14.6 Libeccio 54 % 1015 hPa 12 cielo sereno +22.9° perc. +22.5° prob. 22 % 11.9 OSO max 16.7 Libeccio 50 % 1014 hPa 15 cielo sereno +21.9° perc. +21.5° prob. 5 % 6.8 O max 12.5 Ponente 52 % 1014 hPa 18 cielo sereno +17.2° perc. +16.8° prob. 3 % 4.5 SSO max 7.6 Libeccio 71 % 1015 hPa 21 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° Assenti 5.5 SSE max 7.6 Scirocco 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.