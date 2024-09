Previsioni Meteo Montalto Uffugo: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Montalto Uffugo indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio e in serata. La temperatura si manterrà su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 22,2°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole e pioggia leggera sarà predominante nella mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un graduale diradamento delle nubi.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 57%, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 30%, ma non si registreranno eventi significativi.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, si verificheranno piogge leggere che continueranno fino alle 12:00. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 22,2°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 49% e la probabilità di pioggia sarà compresa tra il 38% e il 100% nelle ore centrali. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra 2,6 km/h e 11,4 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a nubi sparse. La temperatura inizierà a scendere, attestandosi attorno ai 19,7°C alle 15:00. La probabilità di pioggia diminuirà, ma rimarrà presente fino alle 16:00, con valori di umidità che si manterranno attorno al 65%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno fino a 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 5%, e i venti continueranno a essere leggeri, con velocità intorno ai 5 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa, contribuendo a una sensazione di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Montalto Uffugo indicano un progressivo miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una minore probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le piogge di Mercoledì rappresenteranno un’eccezione in un contesto di bel tempo imminente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° prob. 30 % 3.2 ESE max 5.8 Scirocco 78 % 1013 hPa 3 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 4.1 SE max 6.1 Scirocco 80 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +17.3° perc. +17° 0.12 mm 2.6 SSE max 4 Scirocco 75 % 1014 hPa 9 poche nuvole +21.2° perc. +20.9° prob. 40 % 6.4 OSO max 8.2 Libeccio 60 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +21.2° perc. +20.9° 0.44 mm 11.4 OSO max 13.1 Libeccio 61 % 1015 hPa 15 nubi sparse +19.7° perc. +19.4° prob. 65 % 3 SO max 8.7 Libeccio 65 % 1014 hPa 18 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° prob. 43 % 5.7 SSO max 7 Libeccio 77 % 1015 hPa 21 cielo sereno +15.8° perc. +15.5° Assenti 5.3 SSE max 6.9 Scirocco 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.