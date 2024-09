Previsioni Meteo Montalto Uffugo: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Montalto Uffugo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera presenza di nuvole durante le ore centrali. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,5°C e i 24,4°C. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla. L’umidità si attesterà attorno al 60-80%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 28%, e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5 km/h da sud. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento, che toccheranno i 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa varierà dal 23% al 25%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità comprese tra 4 e 10 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 48%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà fino al 67%. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 22,7°C alle 15:00. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 14 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49-52%, creando un clima piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, attestandosi attorno al 7%. Il vento continuerà a essere leggero, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 60-64%, rendendo la serata fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Montalto Uffugo indicano una giornata di Giovedì all’insegna della stabilità e del bel tempo, con temperature piacevoli e un clima sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nella temperatura e nella copertura nuvolosa. Pertanto, sarà un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto e delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 5 S max 8.9 Ostro 76 % 1019 hPa 3 cielo sereno +16.5° perc. +16.3° Assenti 4.1 SSO max 9.3 Libeccio 79 % 1018 hPa 6 poche nuvole +18.2° perc. +18° Assenti 4.5 S max 9.6 Ostro 74 % 1018 hPa 9 nubi sparse +23.3° perc. +23° Assenti 8.9 OSO max 12.2 Libeccio 51 % 1018 hPa 12 poche nuvole +24.4° perc. +24.1° Assenti 11 OSO max 14.3 Libeccio 47 % 1018 hPa 15 nubi sparse +22.7° perc. +22.4° Assenti 8.2 OSO max 12.9 Libeccio 52 % 1017 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +17.7° Assenti 4.1 S max 10.4 Ostro 70 % 1017 hPa 21 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° Assenti 5 S max 9.5 Ostro 64 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:41

