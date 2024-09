Previsioni Meteo Montecatini Terme: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montecatini Terme di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà circa 23°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 17 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno all’88%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est garantirà un clima piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 19°C entro le 8:00. L’umidità scenderà progressivamente, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 7 km/h. Le condizioni meteo rimarranno stabili fino a metà giornata, con una temperatura massima che toccherà i 23°C intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che arriverà a 95%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi intorno al 27%. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che scenderanno fino a 15°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 81%, mentre il vento si manterrà leggero. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Martedì e Mercoledì si prevede una stabilità climatica, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.5° perc. +14.2° Assenti 5.5 NNE max 5.5 Grecale 86 % 1013 hPa 4 poche nuvole +13.9° perc. +13.5° Assenti 7.1 NNE max 8 Grecale 82 % 1012 hPa 7 nubi sparse +17.6° perc. +17.2° Assenti 6.1 NE max 9.9 Grecale 68 % 1012 hPa 10 nubi sparse +22.5° perc. +22.1° Assenti 8.4 ENE max 13 Grecale 51 % 1011 hPa 13 cielo coperto +22.7° perc. +22.3° prob. 23 % 12 NE max 14.4 Grecale 51 % 1010 hPa 16 nubi sparse +21° perc. +20.7° prob. 21 % 10.8 ENE max 17 Grecale 60 % 1010 hPa 19 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° Assenti 9.5 NNE max 11.2 Grecale 81 % 1011 hPa 22 nubi sparse +14.8° perc. +14.3° Assenti 9.1 NNE max 12.5 Grecale 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.