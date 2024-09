Previsioni Meteo Montecatini Terme: il bollettino per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Montecatini Terme si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Al mattino e nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole, mentre dalla sera sono previste precipitazioni sotto forma di piogge leggere.

Nel dettaglio, al mattino le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno fino a raggiungere i +28°C intorno alle ore 10:00, con una probabilità del 4% di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno sui +30°C, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 15% e il 50%. Il vento soffierà prevalentemente da Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra i 5,5km/h e i 7,7km/h.

Nella fascia serale, a partire dalle 18:00, è prevista l’arrivo di piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 69%. Le temperature scenderanno fino ai +21°C e la probabilità di precipitazioni sarà del 27%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Montecatini Terme indicano una giornata con temperature gradevoli e un mix di cielo sereno, nuvole sparse e piogge leggere. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e munirsi di un ombrello nel caso in cui si prevedano piogge nel corso della serata.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.7° perc. +19.6° Assenti 5 NNE max 5.2 Grecale 71 % 1015 hPa 4 cielo sereno +18.9° perc. +18.8° Assenti 5.8 NNE max 5.5 Grecale 72 % 1016 hPa 7 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° Assenti 5.9 ENE max 7.8 Grecale 60 % 1016 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +28.4° prob. 4 % 6.4 SE max 7.2 Scirocco 46 % 1016 hPa 13 nubi sparse +30.6° perc. +30.1° prob. 8 % 5.5 SSO max 7.5 Libeccio 38 % 1014 hPa 16 poche nuvole +29.3° perc. +29.6° prob. 11 % 10.4 OSO max 11.7 Libeccio 47 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +21.4° perc. +21.7° 0.21 mm 6.6 ONO max 7.7 Maestrale 82 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +20.7° perc. +21.1° 0.18 mm 6.3 NE max 6.6 Grecale 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.