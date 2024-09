Previsioni Meteo Montecatini Terme: il bollettino per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +15,9°C e una copertura nuvolosa dell’85%. La mattina porterà piogge leggere, con temperature che scenderanno a +12°C e un’umidità attorno all’85%. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno instabili, con temperature intorno ai 12,5°C e piogge leggere fino alle 17:00. Sabato 14 Settembre, il tempo migliorerà, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno 19,6°C. Domenica 15 Settembre si prevede un clima sereno, con temperature fino a 22,2°C, ideale per attività all’aperto.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una temperatura di circa +15,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 85%, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 9,5 km/h proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 31%, ma non si prevederanno piogge significative.

Proseguendo nella mattina, il tempo si deteriorerà ulteriormente con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a circa +12°C alle 08:00, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,9 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,17 mm alle 10:00 e un’umidità che si manterrà alta, attorno all’85%.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere instabile con pioggia leggera prevista fino alle 17:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,5°C e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 16,7 km/h. Le precipitazioni si manterranno leggere, con un’intensità di 0,25 mm alle 16:00.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto e le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a circa 10,4°C alle 20:00. La velocità del vento si ridurrà a 6,3 km/h, mentre la probabilità di pioggia sarà assente. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, creando un’atmosfera fresca e umida.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si preannuncia con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 9,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 80%, con una leggera brezza da Nord. Non si prevederanno precipitazioni, rendendo la notte relativamente tranquilla.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a 17,2°C alle 09:00. La copertura nuvolosa sarà molto alta, al 98%, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 4 km/h. Anche in questa fascia oraria non si registreranno piogge, mantenendo l’umidità attorno al 53%.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere coperto con temperature che raggiungeranno i 19,6°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, e la velocità del vento sarà moderata, attorno ai 7,5 km/h. Non si prevederanno precipitazioni, quindi il pomeriggio si presenterà asciutto, con un’umidità che si manterrà attorno al 50%.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con nubi sparse e temperature che scenderanno a 13,1°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà al 55%, e il vento si presenterà leggero, con velocità di circa 6,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la serata piacevole.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre si aprirà con nubi sparse e temperature intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 55%, con una leggera brezza da Nord. Non si prevederanno piogge, quindi la notte si presenterà tranquilla.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno con temperature che saliranno fino a 18,9°C alle 09:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 4%, e il vento si manterrà debole, con velocità di circa 4,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni, creando un’atmosfera piacevole e asciutta.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i 22,2°C alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, al 2%, e il vento si presenterà moderato, con velocità di circa 7,2 km/h. Non si prevederanno precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che scenderanno a 14,6°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, e il vento sarà leggero, con velocità di circa 6,2 km/h. Non si registreranno precipitazioni, chiudendo il fine settimana con condizioni meteorologiche favorevoli.

In conclusione, il fine settimana a Montecatini Terme si presenterà con un Venerdì piovoso e fresco, seguito da un Sabato nuvoloso ma asciutto, e una Domenica caratterizzata da un clima sereno e temperature gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare della giornata di Domenica per godere di un clima ideale.

