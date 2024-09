Previsioni Meteo Montecatini Terme: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montecatini Terme di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo completamente coperto nel corso della mattina. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C durante le prime ore, per poi salire fino a raggiungere un massimo di circa 24°C nel pomeriggio. La presenza di umidità elevata e una leggera brezza accompagneranno la giornata, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di circa 16,3°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 96% entro le 04:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 15°C, con un’umidità che si aggirerà intorno all’80%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord-Nord Est.

La mattina inizierà con un cielo completamente coperto e temperature che saliranno progressivamente. Alle 07:00, la temperatura raggiungerà i 19,1°C, mentre alle 10:00 si attesterà intorno ai 22,8°C. L’umidità comincerà a diminuire, scendendo fino al 58% entro le 10:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24°C, ma il cielo rimarrà coperto. A partire dalle 15:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 24%. La temperatura percepita potrebbe scendere leggermente, e l’umidità aumenterà fino all’81%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con raffiche che potranno raggiungere i 9,6 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,6°C entro le 23:00. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, superando l’85%. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, e il vento si farà più leggero, con velocità che si attesteranno intorno ai 2,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme indicano una giornata di Domenica 22 Settembre caratterizzata da un clima umido e nuvoloso, con possibilità di piogge nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno quindi attendere un inizio di settimana più soleggiato e gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° Assenti 7.1 NNE max 6.7 Grecale 80 % 1020 hPa 4 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° Assenti 6.9 NNE max 6.8 Grecale 80 % 1019 hPa 7 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° Assenti 5.2 ENE max 7.5 Grecale 70 % 1019 hPa 10 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° Assenti 4.2 SE max 5 Scirocco 58 % 1018 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +24.5° prob. 8 % 2.6 S max 5.5 Ostro 54 % 1017 hPa 16 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 24 % 9.3 SO max 14.7 Libeccio 74 % 1016 hPa 19 cielo coperto +19° perc. +19.1° Assenti 2.9 ONO max 3.2 Maestrale 82 % 1017 hPa 22 cielo coperto +17.9° perc. +18° prob. 4 % 2.8 NO max 2.9 Maestrale 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:09

