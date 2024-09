Previsioni Meteo Montecatini Terme: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Montecatini Terme indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e con possibilità di pioggia. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 27°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un abbassamento delle temperature e l’arrivo di precipitazioni leggere.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 15%, e la probabilità di precipitazioni sarà minima, con valori inferiori al 4%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord, con una velocità di circa 6,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà mattinata, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 26°C entro le ore 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 20%. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il clima cambierà notevolmente. A partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 77%. Le temperature si manterranno intorno ai 27°C, ma la sensazione percepita sarà leggermente più alta. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 16%. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 10 km/h.

La sera porterà con sé un cambiamento significativo. Le temperature scenderanno a circa 18°C, e si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una probabilità che varierà dal 63% al 95% nelle ore successive. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 72%, e le precipitazioni saranno accompagnate da venti leggeri provenienti da Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno al sereno e temperature in aumento. Tuttavia, per Mercoledì 11 Settembre, è consigliabile prepararsi a un pomeriggio nuvoloso e a possibili piogge, specialmente nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.9° perc. +18.9° Assenti 6.1 NNE max 5.9 Grecale 79 % 1009 hPa 4 cielo sereno +18.4° perc. +18.3° prob. 2 % 5.8 NNE max 5.5 Grecale 80 % 1009 hPa 7 nubi sparse +21.9° perc. +22° Assenti 2.4 E max 3.5 Levante 70 % 1009 hPa 10 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 6 S max 6.8 Ostro 57 % 1009 hPa 13 nubi sparse +27.2° perc. +27.9° prob. 16 % 10.6 SO max 13.8 Libeccio 54 % 1008 hPa 16 nubi sparse +24.5° perc. +24.8° prob. 15 % 11.4 OSO max 15.4 Libeccio 68 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +18.9° perc. +19.3° 0.25 mm 6.4 O max 7.8 Ponente 92 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +18.5° perc. +18.9° 0.31 mm 5.7 OSO max 20.2 Libeccio 95 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.