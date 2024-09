Previsioni Meteo Montevarchi: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Montevarchi si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio ci sarà un passaggio da nubi sparse a cielo coperto, con temperature che raggiungeranno il picco di 23,3°C. La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, accompagnato da una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel dettaglio, la notte inizierà con piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che raggiungeranno il 70%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest, con velocità che varieranno tra i 4,4 km/h e i 6,2 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli che non supereranno i 0,6 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con una diminuzione delle piogge e un aumento della temperatura fino a 22,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 68% e l’87%. I venti si intensificheranno, raggiungendo punte di 22,5 km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno, rendendo la giornata più favorevole per attività all’aperto, anche se il cielo rimarrà prevalentemente coperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,3°C, con una leggera flessione verso la sera. La copertura nuvolosa rimarrà quasi totale, con valori che toccheranno il 99%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative. I venti continueranno a soffiare da ovest-sud-ovest, mantenendo una certa vivacità, con raffiche che potranno raggiungere i 36,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno a circa 16,1°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 92%. I venti diventeranno più leggeri, con velocità che si ridurranno a 2,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni meteo per Montevarchi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Mercoledì e giovedì potrebbero presentarsi come giornate più soleggiate, con temperature che si avvicineranno ai 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.6° perc. +15.8° 0.6 mm 5.3 SSO max 6.3 Libeccio 98 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.13 mm 6.2 SO max 7.7 Libeccio 97 % 1011 hPa 7 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° prob. 12 % 7.6 OSO max 21.3 Libeccio 86 % 1012 hPa 10 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° prob. 22 % 15.9 OSO max 29.7 Libeccio 61 % 1013 hPa 13 cielo coperto +23.3° perc. +22.9° prob. 3 % 22.4 OSO max 35 Libeccio 44 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° prob. 4 % 14.4 O max 28.9 Ponente 59 % 1013 hPa 19 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° prob. 27 % 5 NNO max 5.7 Maestrale 77 % 1014 hPa 22 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° prob. 39 % 3.1 E max 3.5 Levante 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:02

