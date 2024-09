Previsioni Meteo Montichiari: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montichiari di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e temperature moderate. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni tenderanno a cessare, lasciando spazio a un clima umido e fresco. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, ma la copertura nuvolosa persisterà, creando un’atmosfera grigia. Infine, la sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo il cielo coperto.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Montichiari sperimenterà pioggia leggera con una temperatura di +12°C e una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento sarà di circa 5,1 km/h proveniente da Sud Est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un accumulo di 0,2 mm di pioggia. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai +11,7°C alle 01:00 e +11,8°C alle 02:00.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature varieranno da +11,5°C alle 06:00 a +15,6°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,5 km/h e 3,1 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 63%. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di +16,1°C alle 14:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto al 100% e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10 km/h alle 16:00, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno a +11,3°C alle 20:00 e +11,6°C alle 23:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 96% e il 98%. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 5,1 km/h e 7,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montichiari indicano una giornata grigia e umida, con temperature che si manterranno moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.7° perc. +11.3° 0.41 mm 4.1 SE max 9.1 Scirocco 88 % 1007 hPa 4 cielo coperto +11.8° perc. +11.2° prob. 51 % 1.8 O max 7.6 Ponente 86 % 1008 hPa 7 cielo coperto +12.3° perc. +11.6° prob. 23 % 1.9 ONO max 5.3 Maestrale 78 % 1009 hPa 10 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° prob. 21 % 2.6 O max 4.6 Ponente 70 % 1011 hPa 13 cielo coperto +15.9° perc. +15.1° prob. 4 % 3.6 S max 4.6 Ostro 61 % 1011 hPa 16 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° prob. 12 % 10 S max 15.1 Ostro 67 % 1012 hPa 19 cielo coperto +11.7° perc. +10.8° prob. 4 % 5.1 SO max 13.8 Libeccio 74 % 1015 hPa 22 cielo coperto +11.5° perc. +10.7° Assenti 7.7 NO max 8.7 Maestrale 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:28

