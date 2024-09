Previsioni Meteo Muggiò: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Muggiò indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registrerà pioggia leggera con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91%. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando si prevederà un’intensificazione delle precipitazioni, con pioggia moderata e temperature che scenderanno fino a 13,8°C. Anche il pomeriggio non porterà miglioramenti, con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La sera continuerà a mantenere condizioni di cielo nuvoloso, con temperature in calo fino a 12,5°C.

Durante la notte, Muggiò sarà avvolta da pioggia leggera, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,8°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est-nord-est, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 91%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il maltempo si intensificherà ulteriormente. Le temperature scenderanno a 14,5°C e si verificheranno piogge moderate, con accumuli che potranno arrivare a 2,03 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da nord con una velocità di circa 11 km/h. L’umidità si manterrà sopra l’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno su cielo coperto, con temperature che raggiungeranno i 17,1°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà attorno al 43%. Il vento sarà leggermente più debole, con velocità di circa 6,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che si attesterà intorno all’80%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Muggiò nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo continui anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non favoriranno attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Muggiò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.58 mm 3.9 ENE max 10 Grecale 91 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +17.3° perc. +17.5° 0.54 mm 3.8 NNE max 10.5 Grecale 92 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.85 mm 11.3 N max 22.5 Tramontana 90 % 1004 hPa 9 pioggia moderata +13.7° perc. +13.4° 2.03 mm 12.4 NNE max 26.6 Grecale 89 % 1004 hPa 12 pioggia leggera +15° perc. +14.8° 0.42 mm 6.4 NE max 14.8 Grecale 83 % 1004 hPa 15 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° prob. 43 % 6.7 E max 12.2 Levante 67 % 1003 hPa 18 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° prob. 39 % 4.4 ESE max 15.3 Scirocco 75 % 1005 hPa 21 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° prob. 15 % 4.9 SSE max 12 Scirocco 80 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:34

