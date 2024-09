Previsioni Meteo Muggiò: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Muggiò indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 24,1°C nel pomeriggio. La presenza di umidità elevata e venti leggeri contribuiranno a creare un’atmosfera fresca e umida.

Durante la notte, si osserveranno poche nuvole con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale del 15%, e il vento soffierà da est-nord est a una velocità di circa 4,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, garantendo una notte relativamente tranquilla.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 22°C entro le 10:00. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 11:00, con accumuli di circa 0,16 mm. L’umidità aumenterà, arrivando al 62%, mentre il vento rimarrà debole, con velocità intorno ai 5,4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con piogge che si intensificheranno. Le temperature massime si attesteranno sui 24,1°C alle 14:00, ma la sensazione termica sarà simile. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno raggiungere i 0,41 mm entro le 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 92%, e l’umidità si manterrà sopra l’80%.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento delle piogge, con valori che potranno arrivare fino a 1,3 mm di pioggia moderata. Le temperature scenderanno a circa 19,8°C alle 19:00, e il cielo rimarrà completamente coperto. L’umidità raggiungerà il 91%, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Muggiò indicano una giornata di Mercoledì 11 Settembre caratterizzata da piogge leggere e un clima nuvoloso. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con un’alta probabilità di pioggia e temperature che si manterranno su valori moderati. È consigliabile prepararsi a un clima umido e portare con sé un ombrello per affrontare le eventuali precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° Assenti 4.2 ENE max 6.6 Grecale 73 % 1010 hPa 3 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 4.1 ENE max 5.8 Grecale 74 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +17.5° Assenti 3.2 NE max 6.5 Grecale 76 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21° perc. +20.9° prob. 17 % 3.2 SE max 6.4 Scirocco 68 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +23.2° perc. +23.2° 0.16 mm 5.9 SE max 7.2 Scirocco 61 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +23.4° perc. +23.4° 0.41 mm 5 SSE max 6.3 Scirocco 62 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +20.1° perc. +20.3° 1.2 mm 2 ESE max 2.4 Scirocco 82 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +18.8° perc. +18.9° 0.74 mm 4.5 E max 6.7 Levante 86 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:36

