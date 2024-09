Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Mugnano di Napoli si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che scenderanno fino a +17,4°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e una lieve crescita delle temperature, che raggiungeranno circa +20,9°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 28% nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La velocità del vento varierà tra i 9 e i 12 km/h, proveniente principalmente da direzioni sud-ovest. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 19°C, mantenendo il cielo sereno e una leggera umidità che si attesterà intorno al 68%.

In sintesi, Martedì 1 Ottobre a Mugnano di Napoli si prevede una giornata di bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili anche nei giorni successivi, con una leggera oscillazione delle temperature e una possibile ripresa della nuvolosità. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di questo trend, rendendo Mugnano di Napoli un luogo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.7° perc. +18.2° Assenti 3.5 NNE max 6.5 Grecale 60 % 1018 hPa 3 cielo sereno +17.8° perc. +17.2° Assenti 3.9 NE max 8 Grecale 58 % 1017 hPa 6 cielo sereno +17.8° perc. +17.2° Assenti 4.6 ENE max 7.8 Grecale 58 % 1018 hPa 9 cielo sereno +20.9° perc. +20.5° Assenti 5.7 SSE max 6.1 Scirocco 55 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.3° perc. +21.9° Assenti 12 SO max 10.4 Libeccio 52 % 1016 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.2° Assenti 11 OSO max 9.9 Libeccio 50 % 1015 hPa 18 poche nuvole +20° perc. +19.6° Assenti 7.3 O max 9.1 Ponente 60 % 1015 hPa 21 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° Assenti 3.1 O max 4.8 Ponente 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.