Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: il bollettino per domani martedì 3 settembre

Le previsioni meteo per Martedì 3 Settembre a Mugnano di Napoli prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto al mattino, con una copertura nuvolosa che si attenuerà nel corso della giornata fino a lasciare spazio a poche nuvole e cielo sereno nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una percentuale di nuvole intorno al 90%, mentre le temperature si manterranno intorno ai +25°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di circa 4-5 km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà nuvolosa con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature oscilleranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni è molto bassa, intorno al 2%.

Nel pomeriggio, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole e cielo sereno. Le temperature massime saranno di circa +29°C, con venti provenienti da Ovest – Sud Ovest con una velocità di circa 15 km/h. La probabilità di pioggia è bassa, intorno all’8%.

In serata, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con venti che soffieranno da Nord con una velocità di circa 5-6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà intorno al 18%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 3 Settembre a Mugnano di Napoli indicano una giornata inizialmente nuvolosa, ma con tendenza al miglioramento nel corso della giornata, con cielo sereno nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con venti di intensità moderata provenienti da diverse direzioni. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.3° perc. +25.4° Assenti 6.2 NO max 7.3 Maestrale 60 % 1014 hPa 3 cielo coperto +24.9° perc. +24.9° Assenti 4 NNE max 4.7 Grecale 58 % 1014 hPa 6 cielo coperto +25.6° perc. +25.7° Assenti 2.7 E max 5.2 Levante 55 % 1015 hPa 9 cielo coperto +28° perc. +28.5° prob. 15 % 10.6 S max 11.3 Ostro 51 % 1016 hPa 12 nubi sparse +29.2° perc. +30° prob. 6 % 14.5 SO max 12 Libeccio 50 % 1016 hPa 15 cielo sereno +28.5° perc. +29.1° prob. 12 % 14.2 OSO max 12.5 Libeccio 51 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.11 mm 1.4 SSO max 5.3 Libeccio 59 % 1016 hPa 21 nubi sparse +24.6° perc. +24.8° prob. 12 % 8.7 NNE max 11.1 Grecale 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:28

