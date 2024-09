Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 11 Settembre, Mugnano di Napoli si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un incremento della nuvolosità e piogge leggere in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 22°C a un massimo di 27,3°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 63% in serata. I venti saranno moderati, prevalentemente da ovest, con intensità che raggiungeranno i 15 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un clima mite. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. L’umidità sarà intorno al 48%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire fino a 27,1°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà assente, con un’umidità che si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 35%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 9 km/h.

Il pomeriggio continuerà a mantenere condizioni di bel tempo, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 26,3°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una giornata all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 50%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,36 mm. Le temperature scenderanno a 22,5°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 72%. I venti, sempre da ovest, si manterranno leggeri, contribuendo a un clima fresco.

In conclusione, Mugnano di Napoli vivrà una giornata caratterizzata da un inizio sereno e caldo, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e piogge leggere in serata. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori simili, ma con una maggiore probabilità di piogge nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.4° perc. +21.9° Assenti 8.3 NE max 10.2 Grecale 48 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 8.4 NE max 9.7 Grecale 52 % 1009 hPa 6 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 7.8 NE max 9.8 Grecale 53 % 1009 hPa 9 cielo sereno +25.7° perc. +25.3° Assenti 3.1 NE max 4.8 Grecale 37 % 1009 hPa 12 cielo sereno +27.3° perc. +26.8° Assenti 12.5 OSO max 9.2 Libeccio 35 % 1009 hPa 15 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 14 O max 12.1 Ponente 42 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.1° perc. +24° prob. 3 % 9.7 O max 11.1 Ponente 55 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +23.1° perc. +23.2° 0.12 mm 6.9 O max 8.4 Ponente 67 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:14

