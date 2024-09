Previsioni Meteo Napoli: il bollettino per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Domenica 8 Settembre a Napoli si prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, che tenderanno a intensificarsi nel corso della giornata fino a coprire completamente il cielo nel pomeriggio e nella serata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% dalle 19:00 in poi. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +26,3°C e i +30,1°C.

Le previsioni meteo indicano che la velocità del vento sarà generalmente leggera, con punte massime di 12,7km/h nel primo pomeriggio. La direzione del vento sarà prevalentemente da sud, con variazioni verso sud-est e sud-ovest. Le raffiche di vento saranno presenti solo in misura minima, con una intensità del vento che non supererà i 12,5km/h.

Non sono previste precipitazioni durante la giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-67%. La pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1010-1015hPa.

In base alle condizioni attese per Domenica 8 Settembre a Napoli, si consiglia di prestare attenzione alla copertura nuvolosa che andrà aumentando nel corso della giornata, portando a un cielo completamente coperto. Le temperature rimarranno piuttosto miti, con una leggera brezza che potrà rendere l’aria più fresca.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Napoli indicano un’alternanza di giornate con cielo nuvoloso e parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni significative in vista. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +27.1° perc. +28.2° Assenti 2.7 NNE max 3.6 Grecale 60 % 1014 hPa 3 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 2.2 NE max 2.7 Grecale 61 % 1013 hPa 6 nubi sparse +26.8° perc. +27.8° Assenti 3.4 S max 4.7 Ostro 60 % 1014 hPa 9 nubi sparse +28.8° perc. +29.9° Assenti 9.4 SSO max 9 Libeccio 54 % 1015 hPa 12 nubi sparse +30° perc. +31.2° Assenti 11.2 SSO max 12.1 Libeccio 51 % 1013 hPa 15 cielo coperto +29.4° perc. +30.8° Assenti 10 OSO max 10.4 Libeccio 54 % 1012 hPa 18 cielo coperto +28.3° perc. +29.6° Assenti 2.4 SO max 4.2 Libeccio 57 % 1011 hPa 21 cielo coperto +28° perc. +29.5° Assenti 8.5 S max 12.5 Ostro 60 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:19

