Previsioni Meteo Napoli: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Napoli di Giovedì 26 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia leggera. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni più serene. La sera si presenterà con cieli sereni, favorendo un clima piacevole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Napoli avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa +22,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 42%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est a 11,1 km/h. Man mano che si avanza verso le prime ore del mattino, la situazione meteo cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 98% alle 01:00, accompagnato da un abbassamento della temperatura a +21,8°C.

Durante la mattina, si prevede che il cielo sarà coperto fino alle 08:00, quando la temperatura salirà a +22,8°C. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di pioggia leggera alle 07:00, con una pioviggine di 0.1 mm. Tuttavia, le probabilità di precipitazioni rimarranno basse nel corso della mattinata, con valori che scenderanno al 4%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente. A partire dalle 13:00, il cielo presenterà nubi sparse e le temperature si manterranno attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo un 26% alle 13:00 e un 41% alle 15:00. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra 15 km/h e 19 km/h.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 22°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud-Sud Est, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Napoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di nubi e possibili piogge, il clima si stabilizzerà, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Domani e dopodomani, si prevede un cielo sereno e temperature in lieve aumento, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° prob. 4 % 11.1 SSE max 14.7 Scirocco 76 % 1018 hPa 3 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° prob. 19 % 12 SE max 15.8 Scirocco 79 % 1017 hPa 6 nubi sparse +21.7° perc. +22° prob. 16 % 15.3 SE max 20.2 Scirocco 78 % 1017 hPa 9 cielo coperto +23.4° perc. +23.7° prob. 4 % 15.6 SSE max 17.6 Scirocco 71 % 1018 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.8° Assenti 16.3 S max 19.3 Ostro 64 % 1017 hPa 15 nubi sparse +24.2° perc. +24.4° Assenti 15.6 S max 18.4 Ostro 68 % 1016 hPa 18 poche nuvole +23.2° perc. +23.5° Assenti 11.9 S max 14.9 Ostro 75 % 1016 hPa 21 cielo sereno +22.7° perc. +23° Assenti 12.3 SSE max 15.3 Scirocco 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:48

