Previsioni Meteo Napoli: il bollettino per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Napoli di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, soprattutto nelle ore centrali. Tuttavia, si prevede un lieve calo delle temperature verso sera, accompagnato da un incremento della nuvolosità.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,8°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 21,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1018 hPa.

Nella mattina, si continuerà a godere di un cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,9°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà simile, con valori di circa 24,7°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 2,6 km/h e 12,5 km/h, con direzione prevalentemente sud-occidentale. L’umidità si attesterà attorno al 48%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la percentuale di copertura fino al 39%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo i 23,1°C alle 17:00. La velocità del vento si manterrà tra i 5,7 km/h e i 12,7 km/h, con direzione variabile. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 58%.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con una copertura che raggiungerà il 79%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,4°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che non supereranno i 6,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Napoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si prevede un lieve abbassamento delle temperature a partire da Domenica, con possibilità di qualche pioggia sporadica nei giorni successivi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di Sabato per godere delle ultime giornate di sole prima dell’arrivo di un clima più autunnale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 7.8 NE max 11.3 Grecale 61 % 1018 hPa 3 cielo sereno +20.8° perc. +20.7° Assenti 6.3 NE max 8.6 Grecale 65 % 1018 hPa 6 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 8.2 NNE max 9.6 Grecale 64 % 1019 hPa 9 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° Assenti 3.5 ENE max 5.9 Grecale 50 % 1019 hPa 12 cielo sereno +24.9° perc. +24.7° Assenti 7.3 SSO max 9.9 Libeccio 48 % 1019 hPa 15 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 12.7 OSO max 11.2 Libeccio 54 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22.9° perc. +22.8° Assenti 4.3 NO max 5.1 Maestrale 59 % 1019 hPa 21 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° Assenti 6.1 NNO max 6.6 Maestrale 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:57

