Previsioni Meteo Napoli: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Napoli indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli sereni e un progressivo aumento della copertura nuvolosa, che porterà a piogge leggere nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21°C e i 25°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da Ovest con intensità variabile. La giornata si concluderà con precipitazioni più consistenti, che si intensificheranno nella sera.

Durante la notte, Napoli godrà di cieli sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,8°C. La mattina inizierà con piogge leggere, che si manifesteranno a partire dalle 07:00, con una temperatura che raggiungerà i 24,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 16% al 25%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,23mm entro le 09:00.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mostrare piogge leggere, con un incremento della copertura nuvolosa che arriverà fino all’81%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 24°C. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, con accumuli che potranno raggiungere i 0,83mm entro le 15:00. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno superare i 25km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento delle piogge, che diventeranno moderate e costanti. Le temperature scenderanno a 22°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le precipitazioni totali della giornata potrebbero superare i 5mm, con il vento che si intensificherà, portando raffiche fino a 53km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Napoli indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Giovedì, poiché le piogge potrebbero influenzare le attività all’aperto. Si raccomanda di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° Assenti 9.5 OSO max 12.3 Libeccio 64 % 1010 hPa 3 cielo sereno +23.4° perc. +23.5° prob. 5 % 8.5 OSO max 11.8 Libeccio 66 % 1010 hPa 6 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° prob. 12 % 11.4 OSO max 15.7 Libeccio 64 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +25° perc. +25.2° 0.23 mm 21.2 OSO max 23.9 Libeccio 63 % 1010 hPa 12 poche nuvole +25.4° perc. +25.5° prob. 41 % 20.5 OSO max 23.2 Libeccio 58 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +24.2° perc. +24.3° 0.83 mm 20 O max 25.2 Ponente 63 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +23.6° perc. +23.7° 0.23 mm 13.2 O max 18.2 Ponente 63 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +22.4° perc. +22.7° 1.5 mm 22.9 SSO max 33.2 Libeccio 75 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:12

