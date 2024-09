Previsioni Meteo Napoli: tutti i dettagli per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Napoli mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 25% e il 77%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C fino a salire a +28,1°C verso le ore 11:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che arriveranno fino a +30°C.

Durante le prime ore del pomeriggio, precisamente intorno alle 12:00, è prevista l’arrivo di piogge moderate con una copertura nuvolosa dell’83% e una temperatura di +27,4°C. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 1.17mm con intensità debole. Successivamente, verso le 13:00 e le 14:00, le piogge continueranno, ma con una diminuzione dell’intensità, passando da moderata a leggera, con valori di 2.1mm e 0.83mm rispettivamente.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15:00, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, con una copertura nuvolosa intorno all’81% e temperature che si manterranno intorno ai +26°C. Tuttavia, è prevista una probabilità del 75% di precipitazioni, anche se non sono previsti valori specifici di pioggia.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso con una copertura intorno al 47%. Le temperature si attesteranno sui +25,9°C fino a scendere leggermente verso le 23:00 quando si registreranno +25,3°C. La probabilità di precipitazioni si manterrà intorno al 24%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Napoli mostrano una giornata con un inizio nuvoloso e piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino e monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.4 SSE max 5.8 Scirocco 61 % 1011 hPa 3 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 4 % 5.1 SE max 6.8 Scirocco 64 % 1011 hPa 6 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 1 % 7.3 SE max 8.6 Scirocco 62 % 1012 hPa 9 nubi sparse +27.8° perc. +29° prob. 16 % 19.1 S max 21.2 Ostro 59 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +27.4° perc. +29.3° 1.17 mm 13.6 SO max 17.1 Libeccio 68 % 1012 hPa 15 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 75 % 6.6 SSE max 9.9 Scirocco 65 % 1011 hPa 18 nubi sparse +25.9° perc. +26.3° prob. 73 % 5.9 SSO max 9.1 Libeccio 66 % 1011 hPa 21 nubi sparse +25.6° perc. +25.9° prob. 21 % 1 SE max 2.6 Scirocco 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:24

