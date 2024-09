Previsioni Meteo Nardò: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 11 Settembre, Nardò si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli per tutta la giornata. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e piacevole, rendendo questa giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +23,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 84%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà di 23,7 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 35,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno. Le temperature saliranno, raggiungendo i +24,7°C alle 07:00 e continuando a salire fino a +27,9°C intorno alle 12:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 16-25 km/h, con direzione prevalentemente Nord Ovest. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 41% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +27,9°C alle 13:00 e si manterranno sopra i +26°C fino alle 17:00. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a caratterizzare la giornata. La velocità del vento si attenuerà leggermente, mantenendosi comunque tra i 10 e i 16 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52% verso le 17:00.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai +23,7°C alle 20:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. La velocità del vento sarà di circa 10 km/h, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Nardò indicano una giornata di Mercoledì 11 Settembre caratterizzata da un meteo sereno e temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima ideale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.3° perc. +23.3° prob. 20 % 23.7 NO max 35.6 Maestrale 61 % 1006 hPa 3 cielo sereno +22.1° perc. +22.1° prob. 3 % 21.6 NO max 33.8 Maestrale 66 % 1006 hPa 6 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° prob. 3 % 23.5 NNO max 30 Maestrale 59 % 1007 hPa 9 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 18.1 NNO max 19 Maestrale 46 % 1008 hPa 12 cielo sereno +27.9° perc. +27.6° Assenti 15.8 NO max 17.9 Maestrale 41 % 1008 hPa 15 cielo sereno +27.1° perc. +27.2° Assenti 16 N max 15.9 Tramontana 44 % 1008 hPa 18 cielo sereno +24.6° perc. +24.5° Assenti 10.2 E max 12.6 Levante 56 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° Assenti 11.6 SSE max 17.7 Scirocco 63 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 18:58

