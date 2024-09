Previsioni Meteo Nardò: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si manterranno attorno ai 21°C. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a un aumento della temperatura e a una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Nardò sperimenterà piogge leggere con una temperatura che si aggirerà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 84% alle 05:00, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno al 72%. I venti saranno leggeri, provenienti da est, con velocità che varieranno tra 3,9 km/h e 8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il tempo inizierà a migliorare. Le nubi sparse domineranno il cielo, con temperature che saliranno fino a 24,4°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 41%, mentre l’umidità scenderà al 55%. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a un clima gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà coperto e ci saranno piogge leggere che porteranno a un abbassamento della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 24°C. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno 0,63 mm entro le 15:00. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 63%.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il tempo inizierà a stabilizzarsi. Il cielo si schiarirà, passando da cielo coperto a cielo sereno entro le 21:00. Le temperature scenderanno fino a 21°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 73%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di 13 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nardò indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e una serata serena. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a mantenersi gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del sole potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21° perc. +21.1° 0.11 mm 3.9 E max 12.5 Levante 75 % 1013 hPa 4 nubi sparse +20.7° perc. +20.7° prob. 45 % 8 ENE max 11.8 Grecale 73 % 1013 hPa 7 nubi sparse +23.3° perc. +23.2° prob. 26 % 7.9 ESE max 9.9 Scirocco 59 % 1014 hPa 10 nubi sparse +25.5° perc. +25.3° prob. 54 % 8.8 SSE max 8.5 Scirocco 49 % 1015 hPa 13 cielo coperto +25.5° perc. +25.4° prob. 24 % 12.4 S max 11.7 Ostro 50 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +23.8° perc. +23.8° 0.51 mm 4.1 SSE max 6.6 Scirocco 58 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +21.8° perc. +21.9° 0.11 mm 13.1 NE max 18.6 Grecale 69 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° prob. 44 % 12.1 NE max 16.9 Grecale 73 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:43

