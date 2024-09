Previsioni Meteo Nardò: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina si presenterà con un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 25,8°C intorno alle 08:00. Nel pomeriggio, il termometro si stabilizzerà attorno ai 27°C, mentre la sera porterà un leggero abbassamento, con valori intorno ai 23°C. La ventilazione sarà moderata, proveniente principalmente da sud-sud est, con raffiche che potranno raggiungere i 25,5 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo rimarrà stabile, con un cielo completamente sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 22,5°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 73%, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera garantirà una sensazione di freschezza, rendendo la notte piacevole.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere senza interruzioni. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,4°C alle 07:00 e i 27,6°C entro le 12:00. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà attorno al 53%, favorendo un clima secco e confortevole. La velocità del vento si attesterà tra i 14 km/h e i 20 km/h, contribuendo a mantenere un’atmosfera gradevole.

Il pomeriggio si preannuncia caldo, con temperature che toccheranno il picco di 27,5°C alle 13:00. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, senza alcuna previsione di pioggia. L’intensità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,5 km/h. L’umidità, sebbene in aumento, rimarrà comunque sotto il 70%, rendendo la giornata ancora più piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 23°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e invitante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nardò nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori piacevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi sarà possibile godere di un clima ideale per attività all’aperto. La settimana si concluderà con un weekend altrettanto promettente, rendendo Nardò una meta ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.3° perc. +22.5° Assenti 10.5 SSE max 12.7 Scirocco 74 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.5° perc. +21.8° Assenti 11.6 SE max 14.8 Scirocco 80 % 1013 hPa 7 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° Assenti 14.4 SSE max 18.3 Scirocco 69 % 1013 hPa 10 cielo sereno +27.4° perc. +28° Assenti 17.9 S max 18.4 Ostro 53 % 1013 hPa 13 cielo sereno +27.5° perc. +28.2° Assenti 20.7 S max 20.3 Ostro 54 % 1012 hPa 16 cielo sereno +25.8° perc. +26° Assenti 19.6 SSE max 23.1 Scirocco 62 % 1012 hPa 19 cielo sereno +23.5° perc. +23.9° Assenti 12.7 SSE max 20.3 Scirocco 75 % 1012 hPa 22 cielo sereno +23.1° perc. +23.4° Assenti 11.2 SSE max 15.1 Scirocco 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:32

