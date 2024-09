Previsioni Meteo Nardò: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite e variabile. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 25°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nuvole torneranno a farsi più presenti, ma senza portare precipitazioni significative. La sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto, mantenendo temperature gradevoli.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il clima a Nardò si manterrà mite con nubi sparse e una temperatura di circa 20,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’82%, mentre la velocità del vento sarà di circa 11,8 km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a un clima sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a 22°C, con una copertura nuvolosa ridotta al 6%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 24,2°C, con poche nuvole e un’umidità che scenderà al 51%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a coprirsi con nubi sparse e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 25°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 75% alle 15:00, ma non si prevedono precipitazioni. L’intensità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20°C alle 22:00. L’umidità si attesterà attorno al 69%, rendendo l’aria un po’ più umida. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nardò nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre mercoledì potrebbero verificarsi delle leggere perturbazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata di Domenica per godere delle temperature gradevoli e del cielo sereno, prima di un possibile cambio di scenario nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.2° perc. +20.1° Assenti 12.6 N max 19.2 Tramontana 73 % 1019 hPa 4 poche nuvole +19.7° perc. +19.7° prob. 1 % 11.8 NNO max 17.5 Maestrale 76 % 1018 hPa 7 cielo sereno +22° perc. +22° Assenti 13.6 N max 15.8 Tramontana 64 % 1018 hPa 10 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° prob. 1 % 9.2 N max 9.6 Tramontana 48 % 1018 hPa 13 nubi sparse +25.4° perc. +25.2° Assenti 9.9 N max 10.7 Tramontana 47 % 1017 hPa 16 nubi sparse +24° perc. +23.8° Assenti 9.2 NNE max 8.7 Grecale 53 % 1016 hPa 19 nubi sparse +21.8° perc. +21.7° Assenti 4.5 ENE max 5.8 Grecale 64 % 1017 hPa 22 nubi sparse +20.8° perc. +20.7° Assenti 0.9 E max 3.1 Levante 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.