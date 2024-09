Previsioni Meteo Niscemi: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Lunedì 16 Settembre a Niscemi si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,4°C della notte e i 23,5°C attesi nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 29,8 km/h nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli medio-alti, intorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16,4°C alle prime luci dell’alba. La copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo un clima fresco e piacevole. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 20,7°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 22,7°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, intorno ai 14,3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più presenti. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 23,5°C intorno alle 12:00, per poi scendere leggermente a 22,4°C alle 15:00. La velocità del vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,3°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 15,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Niscemi indicano una giornata di Lunedì caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli e una leggera instabilità atmosferica che potrebbe manifestarsi nei giorni successivi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, mentre chi cerca un po’ di frescura troverà le temperature serali particolarmente piacevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.1° perc. +16.5° Assenti 5.9 NE max 6.4 Grecale 63 % 1013 hPa 4 cielo sereno +16.5° perc. +15.9° Assenti 5.2 N max 5.8 Tramontana 64 % 1013 hPa 7 cielo sereno +19.4° perc. +18.7° Assenti 5.1 NO max 7.1 Maestrale 52 % 1013 hPa 10 cielo sereno +22.7° perc. +22.2° Assenti 14.3 OSO max 12.9 Libeccio 44 % 1012 hPa 13 poche nuvole +23.4° perc. +23.1° Assenti 21.9 OSO max 19 Libeccio 48 % 1011 hPa 16 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 21.6 OSO max 23.3 Libeccio 53 % 1010 hPa 19 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° prob. 5 % 14.9 O max 25.4 Ponente 66 % 1011 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° prob. 4 % 11.6 O max 21.8 Ponente 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.