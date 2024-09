Previsioni Meteo Niscemi: il bollettino per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 3 Settembre a Niscemi mostrano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci si può aspettare piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +23-27°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà principalmente da Sud Ovest con intensità variabile tra 3,6 e 10,9 km/h. L’umidità sarà intorno al 50-62%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1016-1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a schiarite e a un cielo sereno. Le temperature saliranno fino a +29°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento continuerà a provenire da Sud Ovest con intensità tra 11,5 e 15,4 km/h. L’umidità diminuirà intorno al 44-46%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015-1016hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai +23-25°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento sarà ancora proveniente da Sud Ovest, ma con intensità in diminuzione intorno ai 3,5-5,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Niscemi indicano una giornata con piogge leggere al mattino seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature rimarranno gradevoli, con venti leggeri e una pressione atmosferica costante. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° Assenti 1.3 ONO max 3.3 Maestrale 62 % 1015 hPa 4 cielo coperto +22.9° perc. +22.9° Assenti 1.9 SO max 3.1 Libeccio 64 % 1015 hPa 7 pioggia leggera +25.1° perc. +25.2° 0.31 mm 2.3 OSO max 4.3 Libeccio 56 % 1016 hPa 10 cielo coperto +28° perc. +28.3° prob. 38 % 11.5 SO max 11.6 Libeccio 48 % 1017 hPa 13 cielo sereno +29.1° perc. +29.2° prob. 1 % 15.4 SO max 14.4 Libeccio 45 % 1016 hPa 16 cielo sereno +27.4° perc. +28° prob. 1 % 11.4 SO max 11.7 Libeccio 53 % 1015 hPa 19 cielo sereno +24.8° perc. +25.1° prob. 4 % 5 SSO max 7 Libeccio 69 % 1016 hPa 22 cielo sereno +23.9° perc. +24.3° prob. 4 % 4.5 S max 5.3 Ostro 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:24

