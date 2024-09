Previsioni Meteo Niscemi: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Niscemi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 20,9°C. Con il passare delle ore, si prevede un aumento delle temperature, che raggiungeranno un picco di 25°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,8 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 48% e il 72%.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature di circa 20,9°C. Con il progredire delle ore, il cielo si manterrà sereno, favorendo un abbassamento della temperatura fino a 17,7°C verso la fine della giornata. Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,9°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà presente, con una velocità che varierà tra i 10,5 km/h e i 21,9 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il massimo di 25°C, mantenendo condizioni di cielo sereno e assenza di precipitazioni. La brezza vivace accompagnerà il pomeriggio, con raffiche che potranno arrivare a 26,3 km/h. La situazione si manterrà stabile anche nella sera, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,5°C. Il cielo rimarrà sereno, e la ventilazione si attenuerà, portando a una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in questo fine settimana un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.2° perc. +20.2° Assenti 12 NO max 18.7 Maestrale 72 % 1017 hPa 4 cielo sereno +18.1° perc. +17.8° Assenti 14 NNO max 24.8 Maestrale 71 % 1017 hPa 7 cielo sereno +20.2° perc. +19.7° Assenti 16.8 N max 23.5 Tramontana 55 % 1019 hPa 10 cielo sereno +23.7° perc. +23.1° Assenti 15.7 NO max 20 Maestrale 36 % 1019 hPa 13 cielo sereno +25° perc. +24.3° Assenti 21.3 ONO max 25.2 Maestrale 31 % 1017 hPa 16 cielo sereno +22.6° perc. +21.9° Assenti 22.9 N max 26.3 Tramontana 37 % 1018 hPa 19 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 18.5 N max 34.8 Tramontana 59 % 1020 hPa 22 cielo sereno +18.1° perc. +17.6° Assenti 5.4 N max 9 Tramontana 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:44

