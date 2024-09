Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature intorno ai 20°C. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e temperature che raggiungeranno i 24°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, ma con una leggera diminuzione della copertura, mentre in sera si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Nocera Inferiore presenterà un clima mite con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Est, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% intorno alle 10:00, con temperature che saliranno fino a 24,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 11,6 km/h, mantenendo una direzione meridionale. L’umidità scenderà gradualmente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 63%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere nuvolose, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando dal 97% al 75% verso le 16:00. Anche in questo frangente, il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra 9 e 12 km/h.

Infine, nella sera, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il cielo che si presenterà poco nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 21°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di condizioni nuvolose. Si prevede un possibile miglioramento per il fine settimana, con un aumento delle schiarite e temperature più elevate. Gli amanti del sole dovranno attendere un po’ prima di poter godere di cieli sereni e temperature più calde.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° Assenti 4.4 SE max 5.8 Scirocco 83 % 1018 hPa 3 nubi sparse +19.6° perc. +19.9° prob. 2 % 6.1 SE max 7.8 Scirocco 85 % 1018 hPa 6 nubi sparse +20.5° perc. +20.7° prob. 2 % 6.5 SE max 9.7 Scirocco 80 % 1018 hPa 9 cielo coperto +22.8° perc. +23° prob. 4 % 7.8 S max 11 Ostro 71 % 1018 hPa 12 cielo coperto +24.8° perc. +25° Assenti 11.6 S max 13.6 Ostro 63 % 1017 hPa 15 cielo coperto +24.1° perc. +24.3° Assenti 11.5 S max 12.7 Ostro 67 % 1017 hPa 18 nubi sparse +22° perc. +22.3° Assenti 6.5 SSE max 9.9 Scirocco 80 % 1017 hPa 21 poche nuvole +21.2° perc. +21.6° Assenti 5.5 SE max 8.2 Scirocco 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:47

