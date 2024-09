Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 58%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1022 hPa.

Nel corso della mattina, il meteo continuerà a presentarsi sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, mantenendo un clima piacevole e fresco. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 29%.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi attorno ai 22°C. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di precipitazioni saranno assenti, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, contribuendo a mantenere un’atmosfera gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si aggirerà attorno al 55%. Le condizioni di meteo favorevoli si protrarranno fino a notte fonda, con temperature che scenderanno lentamente verso i 16°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede un inizio di Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre l’umidità e la pressione atmosferica rimarranno stabili, garantendo un clima confortevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.6° perc. +15.9° Assenti 10.4 NNE max 15 Grecale 58 % 1022 hPa 3 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 7.7 NE max 10.7 Grecale 63 % 1021 hPa 6 cielo sereno +16.9° perc. +16.2° Assenti 6.8 NNE max 8.9 Grecale 58 % 1021 hPa 9 cielo sereno +22° perc. +21.1° Assenti 4.2 N max 6.4 Tramontana 33 % 1021 hPa 12 cielo sereno +24.5° perc. +23.8° Assenti 7.6 O max 9.1 Ponente 29 % 1020 hPa 15 cielo sereno +23.5° perc. +22.8° Assenti 8.9 OSO max 10 Libeccio 35 % 1019 hPa 18 cielo sereno +20.5° perc. +19.9° Assenti 3.6 NO max 7 Maestrale 50 % 1019 hPa 21 cielo sereno +19.8° perc. +19.3° Assenti 3.3 N max 4 Tramontana 55 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:40

