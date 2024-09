Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Tuttavia, nel corso della mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità e a possibili piogge leggere nel tardo mattino.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 26,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 20 km/h. A partire dalle ore 10:00, si prevede un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che potrebbero manifestarsi sporadicamente. La probabilità di precipitazioni aumenterà, portando a un’intensificazione delle stesse nel pomeriggio.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento significativo delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno a circa 24°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 70%. Le raffiche di vento si manterranno moderate, contribuendo a un clima umido e fresco.

La sera porterà un ulteriore peggioramento, con piogge che diventeranno più consistenti. Si prevede che le temperature scendano ulteriormente, attestandosi intorno ai 21°C. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti più forti, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità raggiungerà il 94%, creando un’atmosfera decisamente umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Nocera Inferiore indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che evolverà rapidamente verso un clima piovoso e fresco. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a temperature più miti e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.4° perc. +22.7° Assenti 3.2 SO max 7 Libeccio 76 % 1011 hPa 3 cielo sereno +21.7° perc. +22° prob. 8 % 2.8 SO max 6 Libeccio 78 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° prob. 12 % 4.2 SO max 9 Libeccio 75 % 1011 hPa 9 cielo sereno +25.7° perc. +25.8° prob. 43 % 13 SO max 18.9 Libeccio 57 % 1011 hPa 12 cielo sereno +26.7° perc. +27.1° prob. 40 % 14.5 SO max 20.4 Libeccio 49 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +24.2° perc. +24.3° 0.42 mm 12.5 OSO max 16.6 Libeccio 62 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +22.2° perc. +22.3° 0.26 mm 5.1 SO max 9.1 Libeccio 72 % 1010 hPa 21 pioggia moderata +21.1° perc. +21.4° 1.51 mm 12.8 S max 24.3 Ostro 83 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.