Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 18,8°C, che scenderà leggermente fino a 18°C nelle ore successive. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1015 hPa. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4 km/h e i 7 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 26,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 38%. La brezza leggera, con velocità variabile tra i 5 km/h e i 8 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi intorno ai 25°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 72% di nuvolosità, ma senza alcun rischio di pioggia. L’umidità si attesterà attorno al 44%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 21°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà ulteriormente. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Nocera Inferiore indicano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché nei giorni successivi non si intravedono segnali di maltempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.8° perc. +18.5° Assenti 4 NE max 4 Grecale 68 % 1015 hPa 3 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 7.4 NNE max 8.2 Grecale 66 % 1014 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 7.1 NNE max 8.9 Grecale 64 % 1015 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +23.6° Assenti 1.3 N max 3.9 Tramontana 44 % 1015 hPa 12 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 7.3 SO max 9.1 Libeccio 38 % 1015 hPa 15 nubi sparse +25° perc. +24.7° Assenti 3.2 SO max 6.7 Libeccio 44 % 1015 hPa 18 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° Assenti 2.1 E max 6.2 Levante 54 % 1017 hPa 21 cielo sereno +21.5° perc. +21.4° Assenti 5.1 NE max 7.9 Grecale 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:57

